Premier League Darts komt ook in 2023 weer naar Ahoy, PDC maakt speelsteden bekend

Het dartscircus blijft ook in 2023 voornamelijk in het Verenigd Koninkrijk. Naast Rotterdam vallen alleen Berlijn (Duitsland) en Dublin (Ierland) daarbuiten. Wales heeft met Cardiff één speelronde, net als Noord-Ierland met Belfast. Aberdeen en Glasgow zijn de Schotse speelsteden.

Dit jaar werd de Premier League voor het eerst via een nieuwe opzet gespeeld. Tijdens de zestien rondes speelden de acht deelnemers steeds een minitoernooi. Na vier kwartfinales, twee halve finales en één finale, kreeg de dagwinnaar 12.000 euro. Bovendien kreeg de winnaar vijf punten voor de ranglijst. De verliezend finalist ontvangt er drie en de halvefinalisten twee. Voorheen speelden darters per speelronde één duel en kregen ze punten voor zeges of een gelijkspel. De vier beste darters in de eindstand, kwamen in actie tijdens de finaleavond. Daarin klopte Van Gerwen in de eindstrijd uiteindelijk Joe Cullen.