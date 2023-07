Prima start van Gijs Brouwer in Newport

Brouwer strandde onlangs op Wimbledon in de eerste ronde, nadat hij door de kwalificaties was gekomen. Als debutant op het Londense gras verloor hij in de openingsronde in drie sets van de Duitser Alexander Zverev.

Rus en Vedder snel klaar in Palermo

De opgeleefde Arantxa Rus is al na haar eerste partij klaar in Palermo. De 32-jarige Nederlandse verloor afgelopen nacht, in de laatste partij van de dag, van de Italiaanse Jasmine Paolini. In de beslissende derde set was de mondiale nummer 52 duidelijk sterker: 6-4 5-7 6-2.



Rus was juist bezig aan een sterke periode. Ze won zondag in Contrexeville in Frankrijk haar derde toernooi sinds begin vorige maand. De beste Nederlandse tennisster is nog maar één plek verwijderd van haar hoogste ranking tot nu toe. Ze staat sinds maandag 62e op de wereldranglijst. Elf jaar geleden was Rus de mondiale nummer 61.



Ook qualifier Eva Vedder wist niet door te stoten op Sicilië. De 23-jarige Nederlandse verloor in twee sets van Emma Navarro uit de VS, de nummer 57 van de wereld: 7-6 (5) 6-1.