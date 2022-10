Problemen voor Inter stapelen zich op: Denzel Dumfries en co onderuit tegen AS Roma

Met video's Te weinig benzine: Max Verstappen vertrekt na blamage woedend naar hotel

Max Verstappen baalt van de manier waarop een enerverende kwalificatie in Singapore voor hem eindigde. Hij had te weinig brandstof aan boord en moest een ultieme gooi naar pole position vlak voor het einde afbreken. Hij start morgen pas als achtste aan de race die hem in theorie al zijn tweede wereldtitel zou kunnen brengen. ,,Op dit moment moet ik denk ik even terug naar het hotel om tot rust te komen, want ik heb er nog niet heel veel zin in.”

19:25