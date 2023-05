Problemen voor Verstappen in eerste training Monaco: 'Zo ga ik crashen’

British Cycling gaat transgen­ders weren uit wedstrij­den voor vrouwen

De Britse wielerunie gaat transgenders weren uit competities voor vrouwen. Dat is de conclusie na een langdurige evaluatie en een overleg met allerlei partijen van negen maanden. Transgenders mogen volgens British Cycling in Groot-Brittannië per direct deelnemen aan de wedstrijden voor mannen.