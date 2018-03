Profclubs laten talent links liggen

Scheefgroei

Verder in ontwikkeling

Vitesse, De Graafschap en NEC proberen het effect van de geboortemaand in de selectieprocedure te verkleinen. ,,We verkwanselen talent in het profvoetbal’’, stelt Dennis te Braak, hoofd van de opleiding van De Graafschap. ,,Daar moeten we echt mee aan de slag. Het is natuurlijk niet zo dat een januarikind beter kan voetballen dan een novemberkind. Hij is door het systeem alleen verder in zijn ontwikkeling.’’