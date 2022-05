Profvoetballer van Blackpool (17) krijgt volop steun van prins William en voetbalclubs na ‘coming out’

Het bericht van Daniels is bijzonder omdat op dit moment geen enkele voetballer in de hoogste Engelse voetbalcompetities openlijk homoseksueel is. Datzelfde geldt voor alle andere grote competities in Europa. De laatste jaren gingen enkele voetballers Daniels voor, maar dat waren spelers die pas uit de kast kwamen toen hun actieve loopbaan al voorbij was.

Jake Daniels.

Daniels durft de stap wel tijdens zijn loopbaan te zetten. ,,Dit seizoen was fantastisch voor mij op het veld. Ik heb mijn debuut in het eerste elftal gemaakt, dertig doelpunten gemaakt voor het hoogste jeugdteam, mijn eerste profcontract getekend en succes gedeeld met mijn teamgenoten”, schrijft Daniels. ,,Maar buiten het veld heb ik mijn echte ik verborgen, en verborgen wie ik daadwerkelijk ben. Ik weet mijn hele leven al dat ik homo ben. Ik voel me er nu klaar voor om daar voor uit te komen en mezelf te zijn.”

In Engeland was de laatste coming-out van een profvoetballer die van Justin Fashanu, in 1990. Dit leidde in de voetbalwereld tot negatieve reacties. Fashanu pleegde in 1998 zelfmoord. In Nederland maakte John de Bever (oud-FC Dordrecht) er geen geheim van homoseksueel te zijn. Later kwam ook Robbie Rogers, die in 2006 eventjes bij sc Heerenveen speelde, uit de kast. Dat deed hij nadat hij zijn loopbaan had beëindigd. Daarna ging Rogers weer voetballen. Thomas Hitzlsperger, die in 2008 met Duitsland basisspeler was in de EK-finale tegen Spanje, zei in 2014 (toen hij al was gestopt als prof) homoseksueel te zijn.

De laatste coming-out van een actieve voetballer was in oktober vorig jaar. Toen ging het om Joshua Cavallo, die daarmee de eerste openlijk homoseksuele voetballer in Australië was.

Daniels zegt dat de coming-out van Cavallo belangrijk voor hem was, net als die van andere atleten. ,,Het is een stap in het onbekende om een ​​van de eerste voetballers in dit land te zijn die zeggen homoseksueel te zijn, maar ik ben geïnspireerd door Cavallo, Matt Morton en atleten uit andere sporten, zoals schoonspringer Tom Daley. Ik heb steun en advies gekregen van mijn familie, mijn club en mijn zaakwaarnemer. Ik heb ook mijn teamgenoten in het jeugdteam hier in Blackpool in vertrouwen genomen. Zij hebben het nieuws omarmd en mijn beslissing gesteund om me open te stellen en het mensen te vertellen.”

De voetballer krijgt veel steun op social media, onder meer van Chelsea en Liverpool. Ook de Engelse prins William en zijn vrouw Kate steunen de speler op Twitter. ‘Voetbal moet een spel zijn voor iedereen. Wat Jake heeft gedaan, vergt moed en zal hopelijk helpen barrières te slechten die geen plaats hebben in onze samenleving. Ik hoop dat zijn besluit om openlijk te spreken anderen het vertrouwen geeft hetzelfde te doen.’

Reacties van voetbalclubs.