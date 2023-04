Programma buitenlands voetbal | Spurs moet winnen bij Newcastle United in strijd om CL-tickets

Russische zwemster (18) verpulvert wereldre­cord op de 200 meter schoolslag

De Russische zwemster Evgenia Tsjikoenova heeft bij de nationale kampioenschappen in Kazan het wereldrecord op de 200 meter schoolslag verpulverd. De 18-jarige Russin tikte in de finale aan in 2.17,55, bijna 1,5 seconde onder het wereldrecord dat op naam stond van Tatjana Schoenmaker. De Zuid-Afrikaanse veroverde in 2021 op de Olympische Spelen van Tokio goud op de 200 school in 2.18,95.