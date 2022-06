Programma eerste ronde Wimbledon

‘De Jong-ma­nia’ bij De Graafschap: ‘Ik heb dit gevoel de afgelopen jaren eerlijk gezegd weleens gemist’

Siem de Jong (33) is na zeventien jaar terug op het oude nest. Thuis in Doetinchem, als voetballer van De Graafschap. De komst van de voormalig Ajax-topscorer maakt veel los in de Achterhoek. Maar hoe fit is hij nog? En: krijgt de ex-international zijn broer Luuk ooit zo gek ook terug te keren?

