Programma Europa League en Conference League: deze wedstrijden staan vanavond op het programma

De Europa League en Conference League werden vorige week hervat met de tussenrondes. In de returns wordt donderdag bepaald welke clubs zich plaatsen voor de achtste finales van beide Europese toernooien. Dit is het programma.

Europa League

18.45 uur

FC Midtjylland - Sporting Portugal (1-1)

In het eerste duel leek het Deense Midtjylland op weg naar een knappe uitzege, maar in de vierde minuut van de blessuretijd wist verdediger Sebastian Coates namens Sporting Portugal nog gelijk te maken. Voor de positie van Nederland op de coëfficiëntenlijst zou uitschakeling van de Portugezen niet slecht uitkomen.

AS Monaco - Bayer Leverkussen (3-2)

Monaco verkeert in uitstekende vorm. De laatste vijf wedstrijden werden allemaal winnend afgesloten door de ploeg van Philippe Clement. Opponent Bayer Leverkussen verging het de laatste maand minder. De nummer tien van de Bundesliga, met de Nederlanders Jeremy Frimpong, Daley Sinkgraven en Mitchel Bakker onder contract, verloor vier van zijn laatste vijf duels en zal een goede dag moeten hebben om er uit bij Monaco met de zege vandoor te gaan.

Nantes - Juventus (1-1)

Juventus is al vijf wedstrijden op rij ongeslagen is, maar de Italiaanse topclub blameerde zich vorige week donderdag door in eigen huis niet verder te komen dan een gelijkspel. Nantes, dat geen geweldig seizoen draait en in de competitie de dertiende plaats inneemt, mag voor eigen publiek dus nog altijd hopen op het behalen van de volgende ronde.

PSV - Sevilla (0-3)

Voor PSV zal het geen gemakkelijke opgave worden om de achtste finales van de Europa League te bereiken. In Sevilla ondervonden de Eindhovenaren dat de Spaanse middenmotor dodelijk effectief kan zijn: van de vier doelpogingen vlogen er drie in. Ajax-flop Lucas Ocampos was belangrijk met een goal en een assist.

21.00 uur

AS Roma - Red Bull Salzburg (0-1)

José Mourinho won vorig seizoen de Conference League met AS Roma door Feyenoord in de finale te slaan, maar één niveautje hoger hebben de Romeinen het lastig. Het uitduel met Red Bull Salzburg ging verloren door een goal in de 88ste minuut van Nicolas Capaldo. Georgino Wijnaldum viel in, Rick Karsdorp bleef op de bank.

Manchester United - FC Barcelona (2-2)

FC Barcelona hield Manchester United in Camp Nou op een gelijkspel. De ploeg van Erik ten Hag kwam aanvankelijk op achterstand, maar wist via Marcus Rashford en een eigen goal van Jules Kounde razendsnel twee keer het net te vinden. Raphina tekende uiteindelijk namens Barça voor de gelijkmaker.

Stade Rennes - Shakhtar Donetsk (1-2)

Shakhtar Donetsk speelde vorige week zijn thuisduel in het Poolse Warschau. De Oekraïners zetten Stade Rennes opzij, maar zullen ook in Frankrijk goed voor de dag moeten komen om er minimaal een gelijkspel uit te slepen.

Union Berlin - Ajax (0-0)

Ajax stelde behoorlijk teleur in de heenwedstrijd tegen Union Berlin, die dit weekend verzuimde om de koppositie te pakken in de Bundesliga. De Amsterdammers kende een goede generale door Sparta Rotterdam op te rollen (4-0). De club uit Berlijn kwam niet verder dan 0-0 tegen hekkensluiter Schalke 04.

Wedstrijden Conference League

18.45 uur

Anderlecht - Ludogorets (0-1)

CFR Cluj - Lazio (0-1)

Dnipro-1 - AEK Lacarna (0-1)

Partizan Belgrado - Sheriff Tiraspol (1-0)

21.00 uur

FC Basel - Trabzonspor (0-1)

Fiorentina - SC Braga (4-0)

AA Gent - Qarabag (0-1)

Lech Poznan - FK Bodø/Glimt (0-0)

Programma Europa League

Standen Europa League

Statistieken Europa League

Programma Conference League

Standen Conference League

Statistieken Conference League

