Programma | Nederlanders willen Xabi Alonso tweede competitiezege bezorgen tegen Mario Götze en co

Dé dag van Yoeri Havik: ‘Ik snap het nu nog niet dat ik straks in zo’n regenboog­trui rij’

Met de wereldtitel puntenkoers reed Yoeri Havik (31) naar de grootste prijs uit zijn carrière. Havik is een wielerpurist op de baan, telg uit een wielergeslacht en had nooit voor mogelijk gehouden ooit in een regenboogtrui te rijden. ,,De mensen om me heen gelukkig wel.’’

14 oktober