Emiliano Martínez haalde zich de afgelopen weken met wat opmerkelijke acties nogal wat op zijn hals. De doelman van wereldkampioen Argentinië is in zijn thuisland bijzonder populair, maar elders een stuk minder.

,,Bij grote emoties is het soms lastig die onder controle te houden", aldus Unai Emery, trainer van Aston Villa, de Engelse club waar Martínez onder contract staat. ,,Ik zal volgende week met hem praten over een aantal van zijn acties. Maar hij is nu nog bij het nationale team. Als hij weer bij ons is, is hij onze verantwoordelijkheid en kunnen we erover praten.”

,,We zijn er trots op dat hij wereldkampioen is geworden, dat is geweldig", aldus de ervaren Spanjaard. ,,Volgende week komt hij terug. Ik wil dat hij nu uitrust. Na alle emoties en het harde werk moet hij een paar dagen vrij krijgen om bij te komen en dan komt hij hier heen.”

Martínez haalde eerder het nieuws met zijn woede-uitbarsting aan het adres van Louis van Gaal na de zege op Oranje in de kwartfinale en zijn obscene gebaar met zijn trofee voor beste doelman van het WK. Vervolgens verklaarde hij Kylian Mbappé dood tijdens het feest in de kleedkamer en maakte hij tijdens de huldiging in Buenos Aires obscene gebaren met een pop waar het gezicht van Mbappé op geplakt was.

Palace-trainer Vieira: ‘Stompzinnig’

Oud-voetballer Patrick Vieira uitte al forse kritiek op Martínez. ,,Stompzinning”, zei de voormalig Frans international, die als trainer van Crystal Palace net als Martínez zijn geld verdient in de Premier League. Vieira werd in 1998 met Frankrijk wereldkampioen.

,,Dit doet op een bepaalde wijze afbreuk aan het succes van Argentinië. Ik denk dat niemand op dit soort gedrag zit te wachten, ook de fans in Argentinië niet. Het zal allemaal wel een beetje in de emotie zijn gebeurd, maar daardoor is het nog niet goed te praten.”

Tijdens een huldiging in zijn geboortestad vond hij het ook nog nodig Van Gaal op de hak te nemen:

