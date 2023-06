PSG-doelman Sergio Rico kan weer communiceren na ontwaakt te zijn uit coma

De Spaanse doelman Sergio Rico, die eind mei in coma belandde na een val van een paard , is bij bewustzijn en kan communiceren. Dat hebben bronnen in het ziekenhuis van Sevilla, waar Rico ligt, gezegd tegen het Franse persbureau AFP. Zijn vrouw Alba Silva gaf vorige week ook al aan dat Rico ontwaakt was uit zijn coma en dat hij in staat was om dierbaren te herkennen en hun namen te onthouden.

De 29-jarige Rico, die keeper is bij Paris Saint-Germain, werd op 28 mei opgenomen in het Virgen del Rocio-ziekenhuis van Sevilla na een val van een paard tijdens een pelgrimstocht in Andalusië. Daarbij liep hij ernstig hersenletsel op. Hij werd in het ziekenhuis in een kunstmatige coma gehouden.

Rico is bij PSG reservekeeper achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma. Hij kwam één keer uit voor de nationale ploeg van Spanje.

Steunbetuiging

Het nieuws over zijn val leidde tot geschokte reacties reacties in Frankrijk en Spanje. PSG annuleerde het kampioensfeest, terwijl ploeggenoten de doelman een hart onder de riem door voorafgaand aan Clermont Foot met speciale shirts het veld te betreden. Het laatste duel van de competitie stond vrijwel volledig in het teken van een steunbetuiging aan de onfortuinlijke doelman, die dit seizoen tweede keuze was achter de Italiaan Gianluigi Donnarumma.

De afgelopen weken was de situatie van Rico juist zorgwekkend. ,,Het medisch personeel blijft waakzaam en blijft zijn vorderingen volgen”, meldden bronnen rond het ziekenhuis in Sevilla. Het is niet bekend of en wanneer Rico zich weer op het trainingsveld van PSG kan melden. De doelman beschikt nog over een eenjarig contract in Parijs.

