PSG-doelman Sergio Rico ontwaakt uit coma na valpartij van paard: ‘We zetten kleine stappen vooruit’

Hoe de keeper er exact aan toe is, geeft zijn vrouw Alba Silva niet prijs. Toch sprak Silva in gesprek met het Spaanse Telecinco hoopgevende woorden uit. ,,We zetten steeds wat kleine stappen vooruit. Het is een kwestie van geduld hebben. Ik heb er geen moment aan getwijfeld of hij hier weer overheen zou komen. We zien eindelijk weer wat licht aan het einde van de tunnel.’’ Volgens zijn vrouw is de medicatie afgebouwd en is hij wakker geworden. Via gebaren heeft hij contact gemaakt met zijn familie.