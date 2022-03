PSG rekent in Madrid op Mbappé: ‘Hij schreeuwde van de pijn, maar een paar uur later voelde hij zich beter’

Paris Saint-Germain verwacht dat Kylian Mbappé woensdag gewoon kan spelen tegen Real Madrid, dat op zijn beurt nog niet weet of Toni Kroos tijdig hersteld is. De Franse topploeg verdedigt in de return van de achtste finale in Champions League een 1-0 voorsprong uit de heenwedstrijd.

Mbappé was een twijfelgeval nadat hij maandag tijdens de training een voetblessure opliep. De aanvaller stond vandaag echter weer op het veld met zijn ploeggenoten tijdens de laatste training in stadion Santiago Bernabéu.. ,,We hebben gesproken en het gaat goed met hem”, zei PSG-coach Mauricio Pochettino. ,,Hij schreeuwde van de pijn toen hij een tik kreeg, maar een paar uur later voelde hij zich beter en kon hij normaal lopen.”

De eerste medische onderzoeken hadden al een ernstige blessure uitgesloten voor de Franse aanvaller, die thuis tegen Real de winnende goal maakte in blessuretijd.

Real Madrid-coach Carlo Ancelotti zal moeten sleutelen aan zijn ploeg, aangezien hij twee basisspelers mist vanwege schorsingen: Casemiro en Ferland Mendy. En het is nog onzeker of Kroos tijdig zal herstellen van zijn spierblessure. Daarover wordt morgen de knoop doorgehakt.

Volledig scherm Kylian Mbappe (l) tijdens de training van Paris Saint-Germain in Madrid in duel met Leandro Paredes. © AFP

,,Een speler die niet honderd procent is, kan niet spelen in een wedstrijd als dit”, zei Ancelotti dinsdag. ,,Als ik denk dat Kroos honderd procent is zal spelen, zal hij spelen. Als ik denk dat hij op 95 procent zal zijn, zal hij niet spelen.”

Man in vorm

Mbappé, die al tijden wordt gelinkt aan Real Madrid wanneer, is in topvorm met 24 goals en 17 assists in alle competities. Hij was afgelopen weekend geschorst toen PSG in de Franse competitie met 1-0 van Nice verloor. Pochettino speelde met voormalig Real-aanvaller Ángel Di María samen met Neymar in de aanval. De Argentijn speelde onder Ancelotti in diens eerste periode als de coach bij Madrid.

,,We zullen ons voorbereiden op de wedstrijd alsof Mbappé zal spelen”, aldus Ancelotti. ,,Maar onze voorbereiding is niet alleen tegen Mbappé, maar ook tegen Neymar, Messi en alle andere goede PSG-spelers.”

Neymar zei dat de wedstrijd in Madrid ‘speciaal’ zal zijn voor hem en Messi, zijn voormalige teamgenoot van Barcelona. ,,Ik heb veel goede herinneringen aan het Bernabéu”, zei hij. ,,We hebben hier geweldige wedstrijden gespeeld. Het is een stadion met een geweldige historie en het is een plezier om hier te spelen.”

Pochettino moet vanwege blessures de voormalige Madrid-verdediger Sergio Ramos en de Spanjaard Ander Herrera missen. Achraf Hakimi, een andere voormalige Madrid-speler, is een twijfelgeval.