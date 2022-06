PSG zet in op komst Zidane, Christensen van Chelsea naar Barcelona en Pieters weg bij Burnley

vrije training 2 LIVE | Charles Leclerc houdt Sergio Pérez en Max Verstappen achter zich

Nog nooit stond Max Verstappen in Azerbeidzjan op het podium. Toch ligt al het momentum bij Red Bull Racing en begon de Nederlander als favoriet aan het weekend in de straten van Bakoe. Door de jaren heen is dit een onvoorspelbaar circuit gebleken, wat gebeurt er vanmiddag? Vanaf 16.00 uur mis je via ons liveblog niets van de tweede vrije training!

16:54