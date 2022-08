PSV begint jacht op groepsfase Champions League met zwaarbevochten gelijkspel in Monaco

PSV had het zwaar, heel zwaar in de slotfase van de wedstrijd tegen AS Monaco, maar toch sleepte de ploeg een gelijkspel uit het vuur: het werd 1-1 in de heenwedstrijd van de derde voorronde in de Champions League. De Eindhovenaren moeten de klus nu volgende week dinsdag thuis klaren.

Het zou een lastige wedstrijd gaan worden voor PSV in het prinsdom, voorspelde Ruud van Nistelrooij al. AS Monaco was volgens de trainer van PSV de zwaarst denkbare loting, dat bleek vooral in de tweede helft. Voor rust deed PSV namelijk niet eens zo veel onder voor de nummer 3 van de Franse competitie van afgelopen seizoen. Ook al omdat één van de verrassingen in de basisopstelling - Ismael Saibari - zich prima staande hield.

Scorende Veerman

De Belg speelde functioneel en was rustig aan de bal. Ook in de 39ste minuut, toen Guus Til een vrije trap claimde, maar Saibari gewoon doorvoetbalde, waardoor de bal via Ibrahim Sangaré, Til en Luuk de Jong voor de voeten belandde van Joey Veerman, die met een pegel doel trof: 0-1.

Het was een van de spaarzame hoogtepunten voor de rust, AS Monaco voetbalde wel wat makkelijker, maar PSV gaf weinig weg. Na een halfuur kreeg Jordan Teze de bal ongelukkig tegen zijn hand, de VAR vond het zelfs een penalty, maar arbiter Davide Massa wuifde het weg. Teze hield zijn armen ook langs zijn lichaam.

Vermoeid PSV

In de tweede helft kwam de wedstrijd meer los, ook omdat AS Monaco meer risico’s nam en PSV vermoeider en vermoeider raakte. De van Liverpool overgekomen Takumi Minamino ontsnapte al vroeg na rust aan de bewaking van Armando Obispo, stond vogelvrij, maar hij schoot de bal naast. In de slotfase werd het past echt moeilijk voor PSV, dat zich vooral beperkte tot tegenhouden, tegenhouden en nog eens tegenhouden.

Dat lukte niet helemaal; in de 81ste minuut scoorde Axel Disasi uit een vrije trap en maakte hij de 1-1. Daar bleef het ondanks een hectisch slot, waarin AS Monaco de paal nog raakte, ook bij. PSV moet het nu volgende week dinsdag thuis afmaken. Als dat lukt, dan wacht in de laatste voorronde Glasgow Rangers of Union Sint-Gillis.

