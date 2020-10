PSV geeft voorsprong na rust helemaal weg tegen Granada

Via treffers van Jorge Molina en Darwin Machís verdween de voorsprong en ontstond zelfs een achterstand. Bij de 1-1 zag de verdediging van PSV er niet goed uit en kon Molina zomaar vrijkomen om de gelijkmaker aan te tekenen. De tweede tegengoal ontstond na balverlies van Mohamed Ihattaren, die weer eens een basisplek had gekregen en weinig indruk wist te maken. Hij probeerde met een sliding nog om onheil te voorkomen, maar omdat er achterin bij PSV totaal geen druk op de bal was kon Machis in alle rust uithalen.



Keeper Yvon Mvogo had daarvoor ook al een aantal reddingen verricht. PSV herpakte zich na de 1-2 nog wel, maar het was niet voldoende om de Spanjaarden nog ongerust te maken of aan het wankelen te brengen. Donyell Malen was nog het dichtst bij een treffer, maar zijn inzet raakte via goalie Rui Silva de paal. Zodoende gaf PSV in een korte fase na rust alles weg en heeft de ploeg na één Europa League-poulewedstrijd een verslechterd perspectief op overwintering.