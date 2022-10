PSV wacht zware avond: Arsenal ademt weer de klasse van Bergkamps Invincibles

Tim van Rijthoven laat zege glippen na thriller in Antwerpen, ook Jesper de Jong uitgescha­keld

Tim van Rijthoven is er niet in geslaagd om de tweede ronde van het ATP-toernooi in Antwerpen te bereiken. Hij verloor van de Spaanse nummer 55 van de wereld, Jaume Munar: 6-4, 4-6, 6-7.

18 oktober