PSV wil Davy Pröpper terughalen naar Nederland

Of de Eindhovenaren hem snel kunnen aantrekken, wat nodig is om mogelijk al in juli of begin augustus in de Champions League-voorrondes goed beslagen ten ijs te komen, moet nog worden afgewacht.



Geboren Arnhemmer Pröpper staat hoog op het verlanglijstje en staat naar verluidt niet onwelwillend tegenover een terugkeer, maar heeft nog een tweejarig contract bij de nummer 17 van de hoogste divisie in Engeland. Zijn vraagprijs zou ongeveer 10 miljoen euro bedragen. Mogelijk kunnen de Eindhovenaren daar nog wel wat van afknabbelen.



Op het middenveld van de Premier League-club wordt de Nederlander de voorbije maanden nauwelijks meer ingezet. Sinds eind januari kwam Pröpper tot veertien speelminuten in de Premier League, terwijl hij de afgelopen jaren vrijwel altijd bassispeler was. Ook door enkele blessures verliep het huidige seizoen voor hem niet zoals gewenst.