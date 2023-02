‘Qatarese investeerders mengen zich in strijd om overname van Erik ten Hag's Manchester United’

Wilfried Bony vervolgt loopbaan in Bolivia

Een half jaar na zijn vertrek bij NEC heeft Wilfried Bony een nieuwe club gevonden. De 34-jarige Ivoriaanse spits gaat in Bolivia voetballen voor Always Ready, de Boliviaanse landskampioen van 2020. Bony speelde vorig seizoen als invaller slechts één wedstrijd voor NEC in de eredivisie.