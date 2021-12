Racing Genk zet trainer John van den Brom op straat

John van den Brom is ontslagen bij Racing Genk. De tegenvallende resultaten van de club in de competitie en uitschakeling in de beker, hebben de 55-jarige trainer de kop gekost. Zijn contract in Genk liep nog door tot medio 2023.

Genk staat op dit moment teleurstellend achtste in de Jupiler Pro League en heeft een achterstand van vijftien punten op koploper Union. Gisteravond bleef de ploeg steken op 1-1 bij KV Mechelen, dat het duel met tien man eindigde. Het was de laatste wedstrijd met Van den Brom aan het roer. Eerder was Dennis Haar, zijn Nederlandse assistent, ook al bedankt voor bewezen diensten.

Van den Brom was sinds begin november 2020 trainer bij Genk waar hij de opvolger werd van de Deen Jess Thorup. Vorig seizoen pakte hij in na sterke eindsprint de Croky Cup en de tweede plaats in de Champions’ play-offs met Genk - met hetzelfde aantal punten als kampioen Club Brugge. Maar dit seizoen liep het een stuk minder qua resultaten.

,,De clubleiding heeft deze beslissing genomen omdat de resultaten niet in overeenstemming zijn met de kwaliteiten van de spelerskern en met de ambities die we dit seizoen samen hebben uitgesproken”, laat Genk in een statement weten.

FC Utrecht ontving in november vorig jaar een afkoopsom van ongeveer 500.000 euro van Genk voor Van den Brom. René Hake, afkomstig van Jong FC Utrecht, volgde hem op.

Van den Brom leidde eerder Anderlecht in België naar de landstitel en werkte als trainer ook bij AZ, Vitesse en ADO Den Haag. KRC Genk heeft in het verleden meerdere Nederlandse coaches gehad. De club stelde eerder onder anderen Mario Been, Sef Vergoossen en Johan Boskamp aan.