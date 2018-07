Racistische aantijgingen Özil doen DFB-baas Grindel pijn

,,De waarden van de Duitse voetbalbond zijn ook mijn waarden. Diversiteit, solidariteit, non-discriminatie en integratie: het zijn allemaal waarden en overtuigingen die mij na aan het hart liggen'', aldus Grindel, die zelf nog niet eerder persoonlijk op de affaire rond Özil had gereageerd.



De 29-jarige middenvelder meldde zondag dat hij zich niet langer beschikbaar stelt voor het Duitse elftal. Aanleiding is de ophef die ontstond nadat hij voor aanvang van het WK op de foto was gegaan met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan. ,,In de ogen van Grindel ben ik een Duitser als we winnen en een immigrant als we verliezen. Ik wil niet langer als zondebok dienen voor zijn incompetentie en zijn onvermogen om zijn werk goed te doen'', zei Özil onder meer.