Rafael Nadal boekt op Indian Wells 400ste zege op masterstoernooi: ‘Ik wist daar niets van’

,,Ik wist daar helemaal niets van, maar dat zijn natuurlijk mooie cijfers”, zei de 35-jarige Nadal, die dit jaar nog ongeslagen is. Hij heeft al zeventien overwinningen staan in 2022.

De als vierde geplaatste Nadal is de hoogstgeplaatste speler die nog in het toernooi zit. De als eerste geplaatste Rus Daniil Medvedev verloor in drie sets van de Fransman Gaël Monfils en Alexander Zverev, de als derde geplaatste Duitser, moest eerder zijn meerdere erkennen in de Amerikaan Tommy Paul. Novak Djokovic, die als tweede geplaatst zou zijn, trok zich vlak voor het toernooi terug omdat de Serviër ongevaccineerd de Verenigde Staten niet in zou mogen. Medvedev verloor door zijn nederlaag ook de eerste plek op de wereldranglijst.