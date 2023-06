Rafael Nadal maanden uit de roulatie na operatie, seizoen lijkt over: ‘Bedankt voor al jullie steun’

Nadal liep de heupblessure in januari op tijdens de Australian Open en kwam sindsdien niet meer in actie. Voor Roland Garros, het graveltoernooi in Parijs dat hij veertien keer won, moest hij zich eerder al afmelden . Nadal miste de graveltoernooien van Barcelona, Madrid en Rome. Ook deed hij niet mee aan de hardcourttoernooien van Indian Wells en Miami.

Niet de gedroomde plek

Zelf reageerde de 22-voudig grandslamwinnaar via zijn sociale mediakanalen op de operatie. ,,Nogmaals bedankt voor alle steun die jullie me hebben gegeven en me elke dag laten zien, ook vandaag op mijn verjaardag. Ik ben vandaag niet op de gewenste of gedroomde plek (Roland Garros in Parijs, red), maar toch bedankt.”