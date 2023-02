Rapport oordeelt hard over UEFA: chaos rond finale Champions League leidde bijna tot ramp

De UEFA draagt zelf de ‘primaire verantwoordelijkheid’ voor de gebeurtenissen die eind mei bij de finale van de Champions League ‘bijna tot een ramp hebben geleid’. Dat is de conclusie van een commissie die de voorbije periode onderzoek naar de zaak deed, in opdracht van de UEFA.

De finale op 28 mei in Parijs tussen Liverpool en Real Madrid begon ruim een half uur later dan gepland omdat duizenden bezoekers buiten het stadion werden tegengehouden. De chaos ontstond vermoedelijk omdat heel wat valse kaarten in omloop waren. Als gevolg daarvan ontstonden voor de poorten van het Stade de France lange wachtrijen. Sommige mensen kwamen het stadion in door over de hekken te klimmen. De Franse politie gebruikte traangas, ook tegen voetbalfans die in de rij stonden te wachten.

In het rapport staat ook dat het politiemodel dat bij de finale werd gehanteerd was gebaseerd op de Hillsborough-ramp in 1989. Aan het begin van een bekerwedstrijd van Liverpool tegen Nottingham Forest, in het overvolle stadion van Sheffield Wednesday, brak er paniek uit op de tribune waardoor veel Liverpool-fans onder de voet werden gelopen. Van hen kwamen er 94 ter plaatse om.

Volledig scherm Een Franse politieman spuit met traangas richting fans. © Getty Images

Dat supporters van Liverpool in de wedstrijd tegen Real een bedreiging vormden voor de openbare orde, was een onjuiste veronderstelling, melden de onderzoekers in het rapport.

,,Namens de UEFA wil ik nogmaals mijn oprechte excuses aanbieden aan iedereen die getroffen is door de gebeurtenissen op wat een feest had moeten zijn op het hoogtepunt van het clubseizoen”, aldus Theodore Theodoridis, secretaris-generaal van de UEFA. ,,Ik wil in het bijzonder mijn excuses aanbieden aan de supporters van Liverpool voor de berichten die voorafgaand aan en tijdens de wedstrijd werden verspreid, waardoor ze onterecht de schuld kregen van de situatie die leidde tot de vertraagde aftrap. De UEFA is vastbesloten om te leren van de gebeurtenissen van 28 mei en zal nauw samenwerken met supportersgroepen, de twee finalisten, de organisatoren en de lokale autoriteiten om te zorgen voor uitstekende finales waar iedereen op een veilige manier van de wedstrijd kan genieten, in een gastvrije omgeving”, aldus de UEFA.

De Europese voetbalbond komt met een speciale terugbetalingsregeling voor de betreffende supporters van Liverpool en Real.