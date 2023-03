Raymond van Barneveld krijgt met onthutsend laag gemiddelde pak slaag van Gerwyn Price

Players Championship 5Raymond van Barneveld is bij Players Championship 5 uitgeschakeld in de kwartfinales. Barney noteerde bij het PDC-vloertoernooi in Barnsley tegen Gerwyn Price een gemiddelde van nog geen zeventig en kreeg een flink pak slaag: 1-6. Ook voor Dirk van Duijvenbode en Chris Landman was de laatste acht het eindstation. Michael van Gerwen ging direct onderuit in de eerste ronde.

Van Gerwen verkeert in een bloedvorm, maar op Players Championship 5 moest Mighty Mike zijn meerdere erkennen in Luke Woodhouse. Na het voltooien van zijn hattrick in de Premier League was de eerste ronde in Barnsley direct het eindstation.



Woodhouse wist Van Gerwen met 6-3 te kloppen en dat mag een verrassing genoemd worden. Van Gerwen pakte drie keer op rij de avondzege in de Premier League en zette daarmee een unieke prestatie neer. Vorige week haalde de Nederlander ook nog de finale van de UK Open, maar daarin moest hij verrassend zijn meerdere erkennen in Andrew Gilding.

Winnaars Players Championship 2023:

1: Ryan Searle

2: Danny Noppert

3: Kim Huybrechts

4: Dirk van Duijvenbode

Dirk van Duijvenbode en Danny Noppert, die dit jaar allebei al eens een Players Championship wonnen, plaatsten zich wel voor tweede ronde. Daarin verloor Noppert van Shaun Wilkinson: 5-6. Van Duijvenbode stoomde, net als Raymond van Barneveld, Jeffrey de Zwaan, Geert Nentjes, Danny van Trijp, Chris Landman en Kevin Doets, door naar de derde ronde van het PDC-vloertoernooi in Barnsley. Dat bleek het eindstation voor Nentjes.



Van Barneveld bereikte de kwartfinales door af te rekenen met landgenoot Doets (6-1), nadat Barney een ronde eerder in een spannende partij Bradley Brooks versloeg: 6-5. Van Duijvenbode was te sterk voor landgenoot De Zwaan: 6-2. Ook Landman (6-5 tegen Radek Szagański) verzekerde zich van een plaats bij de laatste acht. Van Trijp verloor van Martin Schindler: 2-6.



In de kwartfinales was Van Barneveld, vijfvoudig wereldkampioen, kansloos tegen Price, de wereldkampioen van 2021. Barney keek snel tegen een ruime achterstand (0-3) aan en maakte dat niet meer goed. Met een 49-finish via dubbel twintig besliste The Iceman de wedstrijd. Van Barneveld noteerde een gemiddelde van 69,84, tegenover 100,03 van Price.



Ook Van Duijvenbode en Landman, de andere overgebleven Nederlanders, verloren bij de laatste acht in Barnsley. Van Duijvenbode moest de zege aan Van Trijp-beul Schindler laten (4-6) en Landman ging onderuit tegen tweevoudig wereldkampioen Gary Anderson: 6-4.

