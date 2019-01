Raymond van Barneveld schrijft sportgeschiedenis

De invloed van Raymond van Barneveld op de Nederlandse sporthistorie is niet te onderschatten. Met zijn successen in de jaren negentig ontketende hij een nationale hype, nog voordat het woord ‘hype’ was ingeburgerd in onze taal. Overal doken dartborden op. Van Barneveld was overigens niet de eerste Nederlander ooit op het WK darts. Dat was de boomlange Bert Vlaardingerbroek. ‘Big Bert’ debuteerde in 1988, deed in totaal viermaal mee aan het WK, maar overleefde nooit de eerste ronde. Hij plaveide slechts de weg voor Barney.



In 1995 ging Van Barneveld in zijn eerste WK-finale nog ten onder tegen Richie Burnett, maar drie jaar later was het raak toen hij diezelfde Welshman in een zinderende partij versloeg. Liefst 4,3 miljoen (!) tv-kijkers aanschouwden het stukje sporthistorie. Hoewel ze gek genoeg de beslissende worp niet in de dubbel 8 zagen verdwijnen, de andere pijl versperde namelijk hinderlijk het beeld. Co-commentator Francis Hoenselaar moest met een luide ‘ja!’ de verlossing in de huiskamers brengen. De kijkers zagen wel hoe Barney door de knieën zakte, en zijn tranen de vrije loop liet. Ook vrouw Sylvia in het publiek wist even niet waar ze het zoeken moest. De dartssport, zo Brits als Queen Elizabeth met een kopje earl grey, was veroverd door een Nederlander.



Klik hier voor alle afleveringen van deze rubriek