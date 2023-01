RB Leipzig nadert Bayern München door zege op Stuttgart, Tonny Vilhena scoort voor Salernitana

Tonny Vilhena scoort in Serie A

Tonny Vilhena heeft Salernitana aan een belangrijke overwinning in de Serie A geholpen. De club uit Salerno won mede door een treffer van de 28-jarige middenvelder met 2-1 bij Lecce en klom met 21 punten naar de veertiende positie op de ranglijst.



Boulaye Dia opende al in de 5e minuut de score voor de bezoekers. Vilhena zorgde een kwartier later voor de 2-0. Hij kreeg de bal van Dia en rondde vervolgens af voor zijn derde competitietreffer. Gabriel Strefezza maakte enkele minuten later de 1-2, maar verder kwam de thuisploeg niet. Lecce staat door de nederlaag een plaats achter Salernitana.