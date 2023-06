RB Leipzig prolongeert DFB Pokal na zege op Eintracht Frankfurt van Mario Götze

Femke Bol blijft ongeslagen op 400 horden in Diamond League, wereldre­cord Kipyegon op 1500 meter

Atlete Femke Bol heeft haar ongeslagen status op de 400 meter horden in de Diamond League behouden. De Amersfoortse won met overmacht de wedstrijd bij de meeting in Florence in een tijd van 52,43 seconden. Daarmee bleef ze vier tienden boven haar Nederlands record van 52,03. Het is wel de beste wereldjaarprestatie.