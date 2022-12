Real Madrid legt 60 miljoen euro neer voor 16-jarige Braziliaan, die voorlopig bij Palmeiras blijft

Endrick zal pas in juli 2024, wanneer hij meerderjarig is, aansluiten bij de selectie. Tot die tijd zet hij zijn opleiding voort bij Palmeiras, waarvoor hij in de Braziliaanse competitie al zeven keer uitkwam. Endrick stond in de belangstelling van tal van Europese topclubs en zou in Madrid de opvolger van de 34-jarige Karim Benzema moeten worden.