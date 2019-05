‘Real Madrid meest waardevolle club ter wereld’

Madrid, dat in 2018 voor de derde achtereenvolgende keer de Champions League won, werd gewaardeerd op 4,24 miljard dollar. Dat is 9 procent meer dan een jaar eerder. Barcelona, eveneens uit Spanje, staat tweede met 4 miljard.



Manchester United, de afgelopen twee jaar koploper, zakte van 1 naar 3, met een geschatte waarde van 3,8 miljard. Volgens adjunct-hoofdredacteur Michael Ozanian van Forbes blijft de waarde van voetbalclubs stijgen. ,,Voetbal is de populairste sport ter wereld. Veel grote bedrijven willen zich daarmee verbinden.”