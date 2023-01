Real Madrid raakt achterop bij koploper Barcelona na gemiste kansen tegen Real Sociedad

Anwar El Ghazi vindt meer concurren­tie niet erg bij PSV: ‘Dan weet je dat je niet kan verslappen’

Met een zucht van verlichting vierde Anwar El Ghazi zijn doelpunt voor PSV tegen Go Ahead Eagles (2-0). ,,Ik was zo blij dat ik mijn trainer iets terug kon geven voor het vertrouwen dat hij mij maar bleef geven”, zei de aanvaller. ,,Ik was de laatste weken echt gefrustreerd. Net zoals de supporters van PSV na weer een nederlaag of gelijkspel. Mijn vrouw weet dan dat ze me niet lastig moet vallen.”

7:00