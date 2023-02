Real Madrid wint simpel van zwalkend Valencia, gat met Barça weer vijf punten

Dylan Groenewe­gen raakt leiders­trui kwijt in Saoedi-Ara­bië, Olav Kooij geklopt door Biniam Girmay

Dylan Groenewegen is niet langer de leider in de Ronde van Saoedi-Arabië. De 29-jarige Nederlander, maandag winnaar van de openingsetappe, moest in de derde rit van Al Manshiyah Train Station naar Abu Rakah in de slotfase afhaken op een lastig klimmetje.

1 februari