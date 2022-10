Real-verdediger Rüdiger stelt fans gerust na bloederige blessure: ‘Als je er niet dood aan gaat...’

Met video PSG wéér niet langs het Benfica van Roger Schmidt, Real Madrid door na ‘bloederige goal’ in 95ste minuut

Paris Saint-Germain is er weer niet in geslaagd om het Benfica van Roger Schmidt te verslaan. Het werd in Parijs 1-1, waardoor beide ploegen dicht bij plaatsing voor de achtste finale van de Champions League zijn. Real Madrid plaatste zich wél al voor de volgende ronde, met dank aan een goal van Antonio Rüdiger in de 95ste minuut. De Duitser hield aan die goal wel een flinke hoofdwond over.

0:03