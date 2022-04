Recent gestopte Kiki Bertens bevallen van zoon Mats

De Westlandse maakte afgelopen zomer bekend dat ze zou stoppen met tennissen. Bertens sloot haar carrière af op de Olympische Spelen van Tokio. De winnares van tien WTA-titels en voormalige nummer 4 van de wereld bleef daar in het enkelspel in de eerste ronde steken en strandde met Demi Schuurs in de tweede ronde van het vrouwendubbel. Vanwege een positieve coronatest van Jean-Julien Rojer zat een optreden in het gemengddubbel er niet meer in.