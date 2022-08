Regen hindert tennissers in Montreal, Botic van de Zandschulp vandaag in actie op masterstoernooi

Voor de buien werd Stan Wawrinka uitgeschakeld. De 37-jarige Zwitser verloor in drie sets van de Fin Emil Ruusuvuori. Het werd 6-3 3-6 6-3.

Door de regen is het schema dinsdag overvol. Dan neemt Botic van de Zandschulp het op tegen de Serviër Miomir Kecmanovic. De Rus Daniil Medvedev is als eerste geplaatst. Zowel Novak Djokovic als Rafael Nadal meldde zich af.

Medvedev denkt dat zijn uitsluiting op Wimbledon hem dit najaar weleens goed kan uit komen. De nummer 1 van de wereld heeft zich in alle rust kunnen voorbereiden op het Amerikaanse hardcourtseizoen.

,,Ik moest het accepteren, want ik kon het besluit van Wimbledon niet veranderen en moest de regels volgen. Het was een kwestie van er niet in blijven hangen en steeds maar te balen dat ik er niet was”, zei de 26-jarige Medvedev.

Volledig scherm Daniil Medvedev © AFP

,,Ik ben nu in staat geweest een erg goede voorbereiding te draaien op de US Open Series, wat normaal gesproken moeilijk is vanwege Wimbledon. Fysiek voel ik me 100 procent fit en mentaal ben ik er klaar voor. Ik ben erg blij met mijn titel in Los Cabos van vorige week.” Zonder een set af te staan pakte de Rus vorige week de titel in Mexico. Hij verloor er in totaal slechts 23 games.

Onder neutrale vlag op US Open

Medvedev mag eind deze maand onder neutrale vlag aan de US Open meedoen. Vorig jaar pakte hij de titel in New York, waar hij in de eindstrijd Novak Djokovic de baas was. Dat hij Rusland dit jaar niet vertegenwoordigt, maakt hem weinig uit. ,,Om eerlijk te zijn, draait het voor mij om het tennis. Ik hou van mijn baan en ik ben nog steeds Daniil Medvedev. Nog altijd wil ik grote titels pakken en belangrijke wedstrijden winnen. Dat is niet veranderd.”

Wimbledon besloot deze zomer alle Russische en Belarussische tennissers te weren vanwege de oorlog in Oekraïne.