Regiocup voor senioren geschrapt: seizoen amateurvoetbal definitief voorbij

,,Nu het kabinet de mogelijke versoepelingen van de coronamaatregelen heeft doorgeschoven van 11 mei naar op z’n vroegst 18 mei, blijft er te weinig tijd over voor een toernooi", zegt de voetbalbond. ,,Volwassenen van 27 jaar en ouder mogen in elk geval tot 18 mei niet per team trainen. Dit mag net als het afgelopen halfjaar alleen in groepjes van vier. Om verantwoord wedstrijden te kunnen spelen, is een periode van twee tot drie weken nodig om wedstrijdfit te kunnen worden. In dat geval, kan de KNVB Regiocup op z’n vroegst in het weekend van 5/6 juni starten. Voor een toernooivorm blijft er dan te weinig tijd over, aangezien de zomervakantie op 10 juli van start gaat in Regio Noord en er in de zomer op veel sportcomplexen grasonderhoud nodig is. Daarnaast is het gezien de uitgestelde versoepelingen op dit moment onwaarschijnlijk dat de datum waarop volgens het eerdere openingsplan van het kabinet weer wedstrijden gespeeld mogen worden (7 juli) binnenkort naar voren wordt gehaald.”