Remko Bicentini leidt Curaçao voor eerst in historie naar kwartfinale Gold Cup

De wedstrijd van Honduras tegen El Salvador bekeek de coach uit Wijchen met zijn complete selectie vanaf de tribune. ,,Pas na rust scoorde Honduras voor het eerst. Man wat een opluchting. Wij werden constant in beeld gebracht op die enorme billboards. Iedereen weet dat we Curuçao zijn. Dat we niet alleen meedoen, maar dat er ook rekening met ons gehouden moet worden.’’



Juriën Gaari komt aan de telefoon. ,,Ik ben superblij’’, zegt de man die Curaçao naar de kwartfinale schoot. ,,Ik ben trots dat ik bij deze ploeg, deze familie hoor. We hebben met z'n allen iets moois neergezet. Op naar de kwartfinale!’’



Bicentini, die vorig seizoen met de amateurs van Juliana’31 uit Malden promoveerde naar de hoofdklasse, beschikte tegen Jamaica opnieuw over de ijzersterke Nijmeegse doelman Eloy Room (oud-Vitesse), maar was vooral blij met zijn ‘reserves’.



,,We missen hier vijf, zes jongens die normaal in de basis staan. Anderen hebben het goed opgepikt.’’ Voor de kwartfinale hoopt de bondscoach op het gastland. ,,In Philadelphia tegen de Verenigde Staten. Mooier kan niet. Er kunnen 100.000 mensen in dat stadion. Het is nu al uitverkocht. Tegen Curaçao, hè. Dit is een groot avontuur.’’