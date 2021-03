Renners Trek-Segafredo niet in Gent-Wevelgem door corona

Alles is anders voor Niki Terpstra: ‘Ik ga hard, maar niet superhard’

26 maart Niki Terpstra (36) is de laatste Nederlandse winnaar van E3 Harelbeke. In 2018 was zijn zege de opmaat voor een nog grote triomf, de Ronde van Vlaanderen. Dit jaar is alles anders. Terpstra is naar eigen zeggen niet goed genoeg om te winnen. ‘Op de fiets ga ik hard, maar niet superhard.’