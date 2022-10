Ricardo Moniz over forse schorsing na statement tegen racisme: ‘Schande, niet te begrijpen’

Gepikeerde Erik ten Hag is klaar met vragen over Cristiano Ronaldo en kapt journalist af

Erik ten Hag maakte woensdagmiddag een gefrustreerde indruk op de persconferentie in aanloop naar de Europa League-wedstrijd tussen Manchester United en het Moldavische FC Sheriff (21.00 uur). De Nederlandse manager had helemáál geen zin om antwoord te geven op vragen over Cristiano Ronaldo.

16:23