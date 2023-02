Richard Krajicek onder de indruk van Tallon Griekspoor: ‘Ik wist niet wat ik zag’

,,Ik wist niet wat ik zag zaterdagavond”, zei Krajicek tijdens zijn terugblik op het toernooi. ,,Ik was tijdens zijn halve finale wat aan het eten en volgde alleen de score. Vanaf 3-3 in de tweede set heb ik in het stadion gekeken en ik was heel erg onder de indruk van zijn tennis. In november heb ik hem nog in de Daviscup gezien en daar hoeven we niet veel over te zeggen.” Griekspoor verloor uiteindelijk met 7-5 7-6 (5) van de Italiaan Jannik Sinner. ,,Het was een ongelooflijk niveau en ik dacht van tevoren dat hij kansloos zou zijn. Als hij zo doorgaat, dan kan hij de top 20 halen of zelfs de top 10, bij wijze van spreken”, aldus de voormalig Wimbledon-winnaar.

Krajicek: ‘Een van de mooiste edities’

Sinner verloor een dag na zijn zege op Griekspoor in de finale van de Rus Daniil Medvedev, die onder neutrale vlag meedeed in Ahoy. ,,Ik had niet het gevoel dat dat nog echt een item is, bijna een jaar na de oorlog”, zei Krajicek. ,,Vorig jaar was het nog een beetje zoekende hoe te handelen, maar inmiddels is er een modus in gevonden. Om eerlijk te zijn heb ik er niks bij gevoeld. Vanuit dat oogpunt zijn het gewoon sporters en geen politici. Het leuke is dat iedereen mee kan doen, daar is sport voor bedoeld.”



Krajicek keek terug op ,,een van de mooiste edities” onder zijn bewind. Het was al het twintigste toernooi waarbij hij het voor het zeggen had. ,,Dat komt door een combinatie van heel veel dingen, waaronder dat het het eerste jaar na corona was. Dat zorgde voor een bepaalde emotie. Bovendien zag het centercourt er nooit eerder zo mooi uit en was het een heel mooi en breed deelnemersveld. Ik heb veel mooi tennis gezien.”