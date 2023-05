Richard Roelofsen na exit De Graafschap: ‘Het was gelaten, we hebben VVV geen pijn gedaan’

De Graafschap-trainer Richard Roelofsen was na het 2-1 verlies bij VVV Venlo én de uitschakeling voor de play-offs realistisch. ,,We hebben niet veel aanspraak gemaakt op de overwinning.”

,,Dit is niet wat ik er van verwacht had”, zei Roelofsen. ,,Vooral in de eerste helft vond ik het heel erg gelaten. Ook van de kant van VVV, maar van hen kon ik dat wel begrijpen. Zij hoefden niet te winnen, wij wel.”

,,De tweede helft was het wat beter qua duels aangaan, maar we hebben bijna geen kans gehad. Van het laatste kwartier, toen we alles of niets gingen spelen, had ik ook wat meer verwacht. We hebben VVV echter weinig pijn kunnen doen.”

Dat de 2-1 voor VVV via Daan Huisman in de 93ste minuut nog viel, kon Roelofsen niet echt boeien. ,,1-1 of 2-1, dat maakte geen verschil voor ons.”

Roelofsen had er vooraf nog vertrouwen in, maar kwam bedrogen uit. ,,Nu wacht ons nog een lange week. Maar ik wil wel dat we het seizoen vrijdag (19 mei) tegen FC Den Bosch voor eigen publiek goed afsluiten. Ik wil spektakel zien, wil dat de spelers nog één keer 90 minuten knallen.”

Omslag

Roelofsen nam op 6 februari het roer over van de door ziekte gevelde hoofdtrainer Adrie Poldervaart. ,,Dat je het om zo'n reden moet overnemen is natuurlijk nooit fijn. Maar ik moet zeggen dat ik het wel leuk heb gevonden om te doen. We hebben na een dramatische eerste competitiehelft lang op een van de onderste plaatsen in de Keuken Kampioen Divisie gestaan en hebben toch nog een omslag tot stand gebracht. We hebben de strijd om de play-offs nog lang volgehouden, maar helaas is het nu voorbij.”

,,Voor mijzelf is het wel een mooie afsluiting van mijn trainersloopbaan, ook al kwam het als een verrassing", zei Roelofsen die vanaf deze zomer verder gaat als hoofd scouting bij De Graafschap. ,,Ik ben na mijn loopbaan als voetballer in 2007 begonnen als trainer van de A-junioren van De Graafschap. En sinds 2010 zit ik bij het eerste elftal.”