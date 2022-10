Rick Karsdorp maakt razendsnelle rentree in aanloop naar Italiaanse kraker

Rick Karsdorp viel in de 82ste minuut in voor Nicola Zalewski. De 27-jarige rechstback uit Schoonhoven maakte daarmee een razendsnelle rentree. Vorige maand, op maandag 19 september, werd hij geopereerd aan zijn meniscus. De verwachting van AS Roma was toen dat hij minimaal zes weken aan de kant zou staan, maar exact vier weken later viel Karsdorp vanavond dus alweer even in bij Roma.



AS Roma klimt door de zege bij hekkensluiter Sampdoria naar de vierde plaats in de Serie A. Het team van José Mourinho, die het vanavond opnam tegen zijn voormalig speler Dejan Stankovic, staat vier punten achter op koploper Napoli. Komende zondag (20.45 uur) staan AS Roma en Napoli tegenover elkaar in Stadio Olimpico in de Italiaanse hoofdstad.