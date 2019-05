Robben krijgt met goal én landstitel sprookjesachtig Bayern-afscheid

Bayern München is voor de 29ste keer (en de zevende keer op rij) landskampioen van Duitsland. Der Rekordmeister won op de laatste speeldag van de Bundesliga thuis met 5-1 van Eintracht Frankfurt, in het laatste optreden van invaller Arjen Robben. De Nederlander kreeg een afscheid om van te dromen. Hij maakte de vijfde goal, zijn 99ste in Duitse dienst.

Bayern kende een topstart, want al na drie minuten schoof Kingsley Coman de 1-0 binnen, op aangeven van Robert Lewandowski. Wat volgde was een belegering van het doel van Frankfurt, waar Jonathan de Guzman in de basis stond, maar Jetro Willems ontbrak in de wedstrijdselectie.

De 2-0 van Serge Gnabry werd afgekeurd, De Guzman werkte de bal tegen zijn eigen lat en ook andere kansen van de thuisploeg gingen er niet in. Nadat De Guzman halverwege werd vervangen door voormalig FC Utrecht-spits Sébastien Haller, liet de Fransman zich kort na zijn entree direct gelden. Uit een corner kwam de bal tegen de lat, Haller tikte in de rebound de gelijkmaker binnen.

Volledig scherm Sébastien Haller (rugnummer 9) werkt de 1-1 binnen. © REUTERS

Er ging een schok door de Allianz Arena, maar dat was van korte duur. Vrijwel meteen na de gelijkmaker kreeg ook Bayern-verdediger David Alaba een rebound voor zijn voeten, ook hij faalde niet en herstelde de voorsprong voor de thuisploeg. Daarmee was het verzet van de bezoekers wel gebroken, via Renato Sanches werd het snel 3-1.

Nadat eerst de eveneens afzwaaiende Franck Ribéry mocht invallen, maakte in de 67ste minuut ook Robben zijn opwachting. Bij zijn entree werd hij omgeroepen als Mr. Wembley, wat zijn bijnaam is sinds hij in 2013 namens Bayern de winnende maakte in de Champions League-finale tegen Borussia Dortmund, op Wembley. Het was echter Ribéry die de spotlights aanvankelijk pakte door na een heerlijke actie de 4-1 binnen te stiften.

Toch kwam er ook voor Robben een prachtig afscheid. Een goed kwartier voor tijd stond hij op de goede plek om van dichtbij een strakke en lage voorzet van Alaba binnen te tikken. Dat was zijn 99ste in het shirt van Bayern, de 35-jarige routinier vierde zijn treffer zeer emotioneel. Hij ging daarna op jacht naar zijn jubileumtreffer, was daar twee keer ook erg dichtbij, maar de 100ste kwam er niet. Dat maakte het feest er niet minder om: Bayern is voor de 29ste keer landskampioen.

Door die overwinning was het resultaat van het jagende Dortmund niet meer van belang. Op bezoek bij Borussia Mönchengladbach werd er nog wel gewonnen. Jadon Sancho ramde op slag van rust de 0-1 binnen, Marco Reus verdubbelde tien minuten na de hervatting de voorsprong. Bij die 0-2 bleef het.

Bekijk hieronder de hoogtepunten uit de carrière van Robben:

Volledig scherm © BSR Agency

Volledig scherm © Getty Images

Volledig scherm © REUTERS

Volledig scherm © Sven Hoppe/dpa