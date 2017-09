Rodrigues: Ik ga alles doen om tegen Zweden wél te scoren

Afgelopen zondag schreef hij met Luxemburg nog geschiedenis door grootmacht Frankrijk op 0-0 te houden. Gisteren werkte aanvaller Gerson Rodrigues (22) weer zijn eerste training af bij zijn club Telstar. Een reportage vanaf Sportpark Schoonenberg. ,,Spelen tegen Paul Pogba of mét Melvin Platje; het is voor mij even mooi.'' Lees hier het artikel.