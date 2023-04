Roelofsen blaast Superboeren nieuw leven in met gemiddelde van 2 punten per wedstrijd

Met de zeges op Jong AZ en Heracles Almelo krijgen de supporters van De Graafschap in ieder geval een spannend slot in de Keuken Kampioen Divisie. Er wachten nog zes finales.

Het seizoen leek als een nachtkaars uit te gaan voor de Superboeren, maar interim-trainer Richard Roelofsen heeft de Achterhoekse club weer nieuw leven ingeblazen. Hij nam na de wedstrijd tegen Telstar (0-1) het roer over van de door ziekte gevelde hoofdtrainer Adrie Poldervaart en scoort een vette voldoende.

In de negen competitiewedstrijden die Roelofsen tot op heden de scepter zwaaide, behaalde De Graafschap 18 punten. Dat is een gemiddelde van 2 punten per wedstrijd. Een stuk beter dan het moyenne van Poldervaart, die in de eerste 23 competitieduels 27 punten pakte. Poldervaart kwam uit op een gemiddelde van 1,17 punt per wedstrijd, beduidend lager dus.

Roelofsen kan in zijn afscheidstournee - hij wordt volgend seizoen hoofd scouting bij De Graafschap - echter niet verzaken. Ook in de laatste zes wedstrijden zal De Graafschap veel punten moeten pakken, want deelname aan de play-offs is nog lang niet veiliggesteld.

Er moet een gat van vier punten op NAC Breda, de nummer acht, gedicht worden om het ‘toetje’ te bereiken. Het verschil met FC Eindhoven en MVV, de nummers zes en zeven, bedraagt vijf punten in Achterhoeks nadeel.

Dat houdt in dat De Graafschap zich niet veel uitglijders meer kan permitteren. De eerste horde is komende vrijdag (14 april) TOP Oss. Op het kunstgras in Brabant mag de ploeg van Roelofsen geen fout maken. Een week later (21 april) komt met ADO Den Haag een interessante tegenstander naar De Vijverberg. De ploeg van trainer Dick Advocaat heeft twee punten minder dan De Graafschap, maar is ook nog steeds niet kansloos om de play-offs te bereiken.

Daarna wachten voor De Graafschap nog zware uitduels bij Willem II en VVV Venlo en wordt er thuis nog gespeeld tegen MVV (kan een ‘zespuntenwedstrijd’ worden) en FC Den Bosch.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.