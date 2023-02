Roelofsen blijft voorlopig hoofdtrainer De Graafschap

Roelofsen (53) was vorige week in het bekerduel met De Treffers (3-0 winst) en de competitiewedstrijd in Breda tegen NAC (2-0 verlies) ook al de eindverantwoordelijke man. Dat zal de Doetinchemmer komende zondag ook zijn in de thuiswedstrijd tegen Roda JC in de Keuken Kampioen Divisie.