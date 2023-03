Roelofsen: ‘Zeker een kans dat De Graafschap kan stunten tegen Ajax’

Het feest voor Spakenburg begint al uren voor de aftrap: ‘0-2, en dan de halve finale in de Kuip’

Een enorme stunt die niemand voor mogelijk had gehouden. Dat is de dinsdagavond in de Galgenwaard in het kort, waar SV Spakenburg zijn tegenstander finaal van de mat speelde. Het volksfeest in het stadion was enorm, maar voorafgaand aan de wedstrijd was het al groot feest in het dorp. Verslaggever Wichard Maassen reisde mee met de supporters.