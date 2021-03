Roemloos einde dreigt voor crisisclub Schalke 04 én Huntelaar

Door Sjoerd Mossou



Klaas-Jan Huntelaar (37) werkte deze week nog aan het herstel van zijn blessure, toen op het oefenveld verderop alweer een nieuwe trainer voorbijkwam in een blauw Schalke 04-trainingspak. Dimitrios Grammozis is vanavond tegen concurrent Mainz de vijfde (!) trainer van het seizoen, een evenaring van een stokoud Bundesliga-record.



Of er in de lente ook nog een zesde coach komt aanwaaien, durft niemand in Duitsland helemaal uit te sluiten. In Gelsenkirchen loert voortdurend ontploffingsgevaar, als een soort borrelende Ruhrgebied-cocktail van chagrijn en wanhoop. Huntelaar heeft er een zwak voor, vertelde hij al vaak. ,,Heerlijk, Schalke is nooit saai, altijd intens. Ik houd daarvan.’’