Roep om vertrek BBC-baas zwelt aan na ophef over Gary Lineker, iconisch tv-programma ‘uitgekleed’

De kritiek op BBC-voorzitter Richard Sharp blijft aanzwellen na de ophef die is ontstaan rondom Match of the Day -presentator Gary Lineker . Onder anderen Roger Mosey, voormalig hoofd televisienieuws van de BBC, heeft opgeroepen tot Sharps vertrek.

Uit solidariteit met Lineker zond Match of the Day zaterdagavond alleen beelden zonder commentaar uit van het Premier League-programma van die dag, ook ontbrak de legendarische begintune van het iconische BBC-programma.

Oud-voetballer Lineker moest naar aanleiding van een tweet stoppen als presentator, omdat hij volgens de BBC de socialmediarichtlijnen van de omroep had geschonden. In de tweet vergelijkt hij het taalgebruik van de Britse regering over het asielbeleid met dat van nazi-Duitsland.

Roger Mosey stelt in een reeks tweets dat de BBC in de afgelopen jaren niet altijd consistent is geweest in het toepassen van de regels. Met het vertrek van Lineker lijkt het erop dat de BBC heeft toegegeven aan ,,één kant van de cultuuroorlog”, aldus Mosey. Volgens hem heeft vooral de voorzitter bijgedragen aan dat beeld. Hij vindt dan ook dat Sharp moet opstappen, omdat hij ‘de geloofwaardigheid van de BBC heeft geschaad’.

Onhoudbaar

Ook politicus Ed Davey riep Sharp op te vertrekken vanwege de ophef over Lineker. ,,Zijn benoeming en positie zijn nu totaal onhoudbaar en hij moet aftreden”, stelt de leider van de Liberal Democrats.

Sharp is voor de tweede keer in korte tijd onder een vergrootglas komen te liggen. In januari werd bekend dat een Britse toezichthouder onderzoek ging doen naar de aanstelling van de BBC-voorzitter vanwege vermeende omkoping. Hij zou toenmalige premier Boris Johnson hebben geholpen met het verkrijgen van een lening van 800.000 pond (ruim 900.000 euro), slechts weken voordat hij door de regering werd benoemd als voorzitter van de omroep.

Lineker zelf zat in Leicester op de tribune bij de wedstrijd tussen zijn oude club Leicester City en Chelsea. De bezoekers wonnen de wedstrijd met 1-3. In het stadion spraken enkele supporters hun steun uit voor de presentator. Zij hielden bordjes vast met de tekst ‘Ik ben het eens met Gary. Migranten welkom’. Ook hadden fans een bord met de tekst ‘Gary Lineker for Prime Minister’ meegenomen.

Volledig scherm Gary Lineker zaterdag op de tribune bij Leicester City-Chelsea. © REUTERS

